Шторм «Кристина» у побережья Мексики вскоре усилится до урагана
В Мексике готовятся к удару стихии. Метеорологи предупреждают, что сформировавшийся у побережья страны в Тихим океане тропический шторм «Кристина» совсем скоро, буквально в ближайшие часы, усилится до урагана. Об этом сообщила вечером 9 июля мексиканская Национальная метеорологическая служба.
В заявлении службы говорится, что шторм «Кристина», как ожидается, превратится в ураган первой категории по шкале Саффира – Симпсона в течение дня, когда, как ожидается, будет находиться южнее полуострова Нижняя Калифорния.
По прогнозам специалистов, циклон на сушу не выйдет, но вызовет сильные ливни и ветер в трех штатах латиноамериканской страны – Колима, Халиско и Наярит. Метеорологи предупреждают, что высота волн на побережье может достигать трех метров.
Власти указанных мексиканских штатов призвали местных жителей внимательно следить за оповещениями сил гражданской обороны и соблюдать необходимые меры предосторожности, передает ТАСС.
Сейчас тропический шторм находится примерно в 500 километрах от берегов Мексики и движется на север со скоростью 5,2 метра в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU