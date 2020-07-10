Шторм «Кристина» у побережья Мексики вскоре усилится до урагана

10 Июль 2020 2020-07-10T00:39:44+03:00

Метеорологи ожидают, что это случится в течение суток

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В Мексике готовятся к удару стихии. Метеорологи предупреждают, что сформировавшийся у побережья страны в Тихим океане тропический шторм «Кристина» совсем скоро, буквально в ближайшие часы, усилится до урагана. Об этом сообщила вечером 9 июля мексиканская Национальная метеорологическая служба.

В заявлении службы говорится, что шторм «Кристина», как ожидается, превратится в ураган первой категории по шкале Саффира – Симпсона в течение дня, когда, как ожидается, будет находиться южнее полуострова Нижняя Калифорния.

По прогнозам специалистов, циклон на сушу не выйдет, но вызовет сильные ливни и ветер в трех штатах латиноамериканской страны – Колима, Халиско и Наярит. Метеорологи предупреждают, что высота волн на побережье может достигать трех метров.

Власти указанных мексиканских штатов призвали местных жителей внимательно следить за оповещениями сил гражданской обороны и соблюдать необходимые меры предосторожности, передает ТАСС.

Сейчас тропический шторм находится примерно в 500 километрах от берегов Мексики и движется на север со скоростью 5,2 метра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU