2020-07-10T00:39:44+03:00
Происшествия

Шторм «Кристина» у побережья Мексики вскоре усилится до урагана

Метеорологи ожидают, что это случится в течение суток
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Тропический шторм сформировался в Тихим океане у побережья МексикиТропический шторм сформировался в Тихим океане у побережья МексикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Мексике готовятся к удару стихии. Метеорологи предупреждают, что сформировавшийся у побережья страны в Тихим океане тропический шторм «Кристина» совсем скоро, буквально в ближайшие часы, усилится до урагана. Об этом сообщила вечером 9 июля мексиканская Национальная метеорологическая служба.

В заявлении службы говорится, что шторм «Кристина», как ожидается, превратится в ураган первой категории по шкале Саффира – Симпсона в течение дня, когда, как ожидается, будет находиться южнее полуострова Нижняя Калифорния.

По прогнозам специалистов, циклон на сушу не выйдет, но вызовет сильные ливни и ветер в трех штатах латиноамериканской страны – Колима, Халиско и Наярит. Метеорологи предупреждают, что высота волн на побережье может достигать трех метров.

Власти указанных мексиканских штатов призвали местных жителей внимательно следить за оповещениями сил гражданской обороны и соблюдать необходимые меры предосторожности, передает ТАСС.

Сейчас тропический шторм находится примерно в 500 километрах от берегов Мексики и движется на север со скоростью 5,2 метра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шторм «Кристина» у побережья Мексики вскоре усилится до урагана
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал
Зеленский, обещавший не пользоваться госдачей, переехал в загородную резиденцию
Макрон предложил восстановить прежний облик Нотр-Дама
В Москве за сутки умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В МИД назвали вбросом сообщения о том, что в сербских беспорядках есть "российский след"
Тоже берут дань: Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор на Петровке
Казанский "Рубин" сенсационно победил "Краснодар" 1:0 на своем поле в 27 туре чемпионата России
В США произошел масштабный сбой в работе TikTok
Ленни Кравиц решил отменить все российские концерты из-за коронавируса
Вице-премьер Чернышенко назвал условие возобновления международного авиасообщения в России
Врачи провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся черепами
Стала известна причина смерти мэра Сеула Пак Вон Суна: Следствие подозревает самоубийство