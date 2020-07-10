Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до $150

10 Июль 2020 2020-07-10T01:15:02+03:00

По мнению экспертов, эта планка может быть достигнута к 2025 году

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В ближайшие годы цены на нефть после резкого падения будут расти, и стоимость «черного золота» поднимется до 100 долларов за баррель, а к 2025 году цены на нефть могут достигнуть 150 долларов за баррель. Такой прогноз аналитиков 9 июля опубликовала американская газета The Wall Street Journal.

Такое подорожание нефти в недалеком будущем эксперты связывают с сокращением ее добычи и снижением инвестиций в отрасль. В частности, директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital (штат Огайо) Тревор Вудс считает, что «давление из-за недостаточного финансирования будет очень серьезным», поэтому некоторым производителям будет невероятно сложно продолжать добычу.

«Планка в 150 долларов за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», - приводит издание его слова.

Другие американские специалисты считают, что спрос на топливо упадет из-за пандемии коронавируса, и когда угроза распространения инфекции сойдет на нет, наступит «эра дешевой нефти».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июля российская нефть марки Urals по сравнению с майскими ценами подорожала более чем на треть – до 41,93 долларов за баррель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785788" frameborder="0"></iframe> Новак - о цене нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU