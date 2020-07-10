К побережью США приближается тропический шторм «Фэй»
По прогнозам метеорологов, он принесет сильные дожди и порывистый ветер
У атлантического побережья США образовался тропический шторм «Фэй»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Северная Каролина сформировался новый тропический шторм, которому присвоили имя «Фэй». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).
ИСТОЧНИК KP.RU