2020-07-10T01:29:20+03:00
Происшествия

К побережью США приближается тропический шторм «Фэй»

По прогнозам метеорологов, он принесет сильные дожди и порывистый ветер
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У атлантического побережья США образовался тропический шторм «Фэй»У атлантического побережья США образовался тропический шторм «Фэй»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Северная Каролина сформировался новый тропический шторм, которому присвоили имя «Фэй». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

ИСТОЧНИК KP.RU

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