Временный президент Боливии сообщила, что заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что она заразилась коронавирусом, и теперь уходит на домашний карантин, будет управлять государством в удаленном режиме. Болезнь женщина переносит в легкой форме, речи о госпитализации пока не идет.
«Результаты теста на COVID-19 оказались положительными, мое состояние нормальное, буду работать из моей изоляции», - написала Жанин Аньес на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министр здравоохранения Боливии, глава администрации президента, а также директор Центрального банка страны.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года практически сразу после отставки Эво Моралеса второй вице-спикер палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила, что теперь она будет исполнять обязанности президента – по крайней мере, до выборов нового главы государства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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