Временный президент Боливии сообщила, что заразилась коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T01:55:07+03:00

Жанин Аньес переносит заболевание в легкой форме и будет работать из дома

Изменить размер текста: A A

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что она заразилась коронавирусом, и теперь уходит на домашний карантин, будет управлять государством в удаленном режиме. Болезнь женщина переносит в легкой форме, речи о госпитализации пока не идет.

«Результаты теста на COVID-19 оказались положительными, мое состояние нормальное, буду работать из моей изоляции», - написала Жанин Аньес на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министр здравоохранения Боливии, глава администрации президента, а также директор Центрального банка страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года практически сразу после отставки Эво Моралеса второй вице-спикер палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила, что теперь она будет исполнять обязанности президента – по крайней мере, до выборов нового главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU