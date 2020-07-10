2020-07-10T02:00:39+03:00
Здоровье

Проблему дефицита лекарств для онкобольных решают в Минздраве

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Ранее СМИ сообщали, что в российских больницах заканчивается препарат Винкристин для лечения онкологическихРанее СМИ сообщали, что в российских больницах заканчивается препарат Винкристин для лечения онкологическихФото: Иван МАКЕЕВ
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Минздрав России собрал информацию о потребности в лекарстве для лечения онкологических заболеваний Винкристин и направил письма в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата и в Минпромторг России о необходимости принятии экстренных мер по возобновлению производства лекарства в прежних объемах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее СМИ сообщали, что в российских больницах заканчивается препарат Винкристин для лечения онкологических заболеваний, к концу года пациенты могут остаться без лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Проблему дефицита лекарств для онкобольных решают в Минздраве
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