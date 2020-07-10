Проблему дефицита лекарств для онкобольных решают в Минздраве
Минздрав России собрал информацию о потребности в лекарстве для лечения онкологических заболеваний Винкристин и направил письма в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата и в Минпромторг России о необходимости принятии экстренных мер по возобновлению производства лекарства в прежних объемах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее СМИ сообщали, что в российских больницах заканчивается препарат Винкристин для лечения онкологических заболеваний, к концу года пациенты могут остаться без лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU