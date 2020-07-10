2020-07-10T02:23:43+03:00
В мире

У одного из лидеров Венесуэлы диагностировали коронавирус

Дьосдадо Кабельо сообщил о том, что находится на самоизоляции из-за COVID-19
Антон ФОКИН
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Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Дьосдадо КабельоГлава Национального учредительного собрания Венесуэлы Дьосдадо КабельоФото: REUTERS
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Еще один лидер Латинской Америки слег из-за коронавируса. Глава Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо сообщил в своем аккаунте "Твиттера" о том, что его тест на болезнь оказался позитивным.

- С того момента как у меня обнаружили вирус, я нахожусь на самоизоляции и прохожу курс лечения, - заявил политик. 57-летний Кабельо является по сути вторым человеком в Боливарианской Республике, занимая пост первого заместителя главы правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, а также являясь председателем НУС - органа, ответственного за выработку новой конституции. С учетом того, что чависты рассматривают Собрание как "высший орган народной власти", некоторые считают пост Кабельо формально даже выше, чем должность президента Николаса Мадуро.

Ситуация с коронавирусом в Венесуэле остается относительно спокойной по сравнению с ее соседями по региону. На текущий момент в стране зафиксировано 8010 случаев болезни, от COVID-19 скончались 75 человек.

В тот же день временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что она заразилась коронавирусом, и ушла на домашний карантин, при этом болезнь протекает в легкой форме, речь о госпитализации пока не идет. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министр здравоохранения Боливии, глава администрации президента, а также директор Центрального банка страны.

Ранее на этой неделе о своем инфицировании коронавирусом объявил президент Бразилии Жаир Болсонару. Он обнаружил симптомы заболевания еще в воскресенье, а уже в понедельник врачи зафиксировали высокую температуру и снижение уровня насыщения крови кислородом, правда томография легких не выявила патологий. При этом глава государства заявил, что продолжит исполнять свои обязанности, общаясь с советниками и министрами с помощью видеоконференций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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