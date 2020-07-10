2020-07-10T02:47:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами

Роспотребназдор составил для Росавиации перечень государств, куда можно будет летать после 1 августа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Роспотребназдор предложил Росавиации список стран для возможного возобновления авиасообщения на первом этапеРоспотребназдор предложил Росавиации список стран для возможного возобновления авиасообщения на первом этапеФото: Иван ВИСЛОВ
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Россия может возобновить прерванное еще в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19 авиасообщение на первом этапе с 13-ю странами. Роспотребназдор составил для Росавиации перечень государств, в которых эпидемиологическая ситуация нормализовалась.

Специалисты ведомства включили в этот список Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что до 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Однако , возможно, россияне снова смогут летать за границу уже в августе.

Ранее стало известно, что Минтранс до 13 июля утвердит готовность российских аэропортов к возобновлению международных полетов..Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что открытие границ будет зависеть от эпидситуации в России и в мире, а также от готовности вакцины от коронавиурса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса, с тех пор Росавиация каждый месяц этот запрет продлевала. Когда откроются воздушные границы, пока неизвестно. В российских авиакомпаниях рассчитывали, что ограничения могут снять в середине июля. В частности, такую надежду выражал министр транспорта Евгений Дитрих. Ожидалось, что первые после трехмесячного перерыва самолеты отправят с страны СНГ, дальнее зарубежье откроется позже.

Ранее сообщалось, что Европа начала принимать иностранцев с 1 июля, но разрешение на въезд получили не все, в список стран, граждане которых имеют допуск, Россия не вошла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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