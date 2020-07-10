Недалеко от Тегерана слышали взрывы

10 Июль 2020 2020-07-10T03:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на пятницу, 10 июля, в западной части иранской провинции Тегеран были слышны звуки взрывов, сообщила местная телерадиовещательная корпорация IRIB. Причем свое сообщение издание проиллюстрировало снимком, указав, что фотография не имеет отношения к случившемуся, это фото одной из израильских бомбардировок сектора Газа.

Предположительно, взрывы произошли в районе расположенных недалеко от столицы Ирана городов Гармдарре и Кодс. Кроме того, IRIB со ссылкой на соцсети сообщает, что в городе Кодс пропало электричество.

Подробности произошедшего не приводятся, официального подтверждения информации о взрывах близ Тегерана пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 июня СМИ сообщили, что небо над иранской столицей озарила короткая, но очень яркая вспышка. По словам очевидцев, оранжевый свет неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана появился внезапно и сопровождался громкими неприятными звуками. Позже выяснилось, что причиной «загадочного небесного явления» стал взрыв газа и последовавший за ним пожар. Тогда никто не погиб.

А через три дня в одном из медицинских центров на севере города взорвался газовый баллон, в результате погибли не менее 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU