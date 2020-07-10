2020-07-10T05:35:57+03:00
Происшествия

На Сахалине нашли тело пропавшей девочки

По подозрению в убийстве восьмилетнего ребенка, которого искали с 6 июля, задержана семейная пара
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Девочку, пропавшую в Южно-Сахалинске 6 июля, искали всем миромДевочку, пропавшую в Южно-Сахалинске 6 июля, искали всем миромФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Восьмилетнюю девочку, пропавшую 6 июля в Южно-Сахалинске, утром в пятницу нашли мертвой в лесу недалеко от села Ожидаево в Холмском районе.

Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР. Уточняется, что на теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти, и специалисты считают, что малышку убили в день ее исчезновения.

«В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления», - говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Между тем, по данным информационного агентства Sakh.com, в убийстве ребенка подозревают семейную пару. Задержаны оба – мужчина 1971 года рождения и женщина 1988-го. Сообщается, что девочку перед смертью изнасиловали.

Восьмилетняя Вика ушла гулять и не вернулась домой в понедельник. Предположительно, подозреваемые уговорили ее сесть к ним в машину и увезли в лес. Следователи выразили благодарность полицейским, спасателям, волонтерам и просто неравнодушным жителям Сахалина, которые принимали участие в поисках пропавшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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