На Сахалине нашли тело пропавшей девочки
Восьмилетнюю девочку, пропавшую 6 июля в Южно-Сахалинске, утром в пятницу нашли мертвой в лесу недалеко от села Ожидаево в Холмском районе.
Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР. Уточняется, что на теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти, и специалисты считают, что малышку убили в день ее исчезновения.
«В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления», - говорится в сообщении ведомства.
Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Между тем, по данным информационного агентства Sakh.com, в убийстве ребенка подозревают семейную пару. Задержаны оба – мужчина 1971 года рождения и женщина 1988-го. Сообщается, что девочку перед смертью изнасиловали.
Восьмилетняя Вика ушла гулять и не вернулась домой в понедельник. Предположительно, подозреваемые уговорили ее сесть к ним в машину и увезли в лес. Следователи выразили благодарность полицейским, спасателям, волонтерам и просто неравнодушным жителям Сахалина, которые принимали участие в поисках пропавшего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU