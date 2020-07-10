В ВОЗ предупредили о риске второй волны коронавируса в России

10 Июль 2020 2020-07-10T06:03:59+03:00

Если люди не будут соблюдать социальную дистанцию, в России придется вводить новые ограничения из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель Организации не исключила, что из-за второй волны коронавируса в России придется снова вводить ограничения

Изменить размер текста: A A

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что если люди не будут соблюдать правила безопасности и рекомендации врачей, в стране может начаться вторая волна коронавируса, и в России снова придется вводить строгие ограничения.

По ее словам, «если не будет соблюдаться физическая дистанция» и начнет расти число новых случаев заражения, – «другого способа просто не будет». Так Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости ответила на вопрос о возможности повторного введения ограничительных мер и запретов из-за новой вспышки COVID-19, как это произошло в некоторых других странах.

При этом представитель ВОЗ отметила, что такой риск будет существовать до тех пор, пока в мире не появится вакцина или действенное лекарство от коронавируса.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», - добавила Вуйнович.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день начала с начала вспышки заболевания в нашей стране зафиксирован 707301 случай заражения, за последние сутки медики выявили 6509 новых инфицированных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прививки от коронавируса будут добровольными: как в России пройдет вакцинация

Однако в ряде случаев «отказников» могут ждать некоторые ограничения, поясняют юристы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU