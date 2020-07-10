Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

10 Июль 2020 2020-07-10T06:56:11+03:00

13 июля второй группе добровольцев введут еще один компонент препарата, а первую после сдачи анализов выпишут из госпиталя

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В России началась завершающая стадия испытаний отечественной вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и министерство обороны.

В понедельник, 13 июля, второй группе добровольцев введут еще один компонент препарата, сообщает пресс-служба Минобороны. Отмечается, что предусмотренная для этой группы участников испытаний схема вакцинации позволяет закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.

Результаты исследования «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19». Кроме того, в Минобороны сообщили, что первая группа тестирующих препарат молодых людей 15 июля сдаст анализы, и их выпишут из госпиталя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России проходят клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет никаких осложнений, тревожных симптомов, нежелательных реакций на препарат или побочных явлений.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU