Вильфанд назвал сроки возвращения аномальной жары в Москву

10 Июль 2020 2020-07-10T07:19:12+03:00

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В грядущую субботу, 11 июля, в российскую столицу снова вернется аномальная жара: в выходные температура воздуха может подняться до 30 градусов, превысив норму для данного периода примерно в 3-4 градуса по Цельсию. Жара при этом продлится недолго, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В эту субботу в Москве будет потепление, около 27-29 градусов, местами по области температура поднимается до 30 градусов. В общем вновь возращение жаркой погоды. Ночи в эти дни будут по-южному теплыми, - отметил эксперт в интервью ТАСС.

Роман Вильфанд уточнил, что период сильной жары с аномальной температурой будет непродолжительным и уже к середине следующей недели на улице снова станет прохладно.

По информации Гидрометцентра, в эту пятницу, 10 июля, в столичном регионе будет около 23-25 градусов, а в понедельник на следующей неделе – 24-29. Во вторник температура начнет снижаться – 22-26 градусов тепла.

Напомним, накануне эксперты рассказали о ситуации с глобальным потеплением на планете в ближайшие годы. Средняя температура на планете будет как минимум на один градус по Цельсию выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в каждые из ближайших пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU