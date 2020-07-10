10 Июль 2020 2020-07-10T07:42:37+03:00

Каждый пятый россиянин опасается, что робот заменит его на работе Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Более 20 процентов опрошенных жителей России выразили опасения, что в ближайшие годы их работу вместо них сможет выполнять робот или компьютер. Такое же мнение высказал каждый пятый житель Великобритании и Штатов, сообщается в исследовании "Ромир" и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR.

- Россияне по данным опасениям показали один из самых низких результатов в мире, в США доля положительно ответивших респондентов также равна 20%. Именно такое количество людей полагают, что роботы или компьютеры могут заменить их на работе. В Великобритании так ответили 20 процентов, в Германии – 11, - говорится в результатах опроса, которые цитирует ТАСС.

В других странах процент значительно выше: 46 процентов опрошенных из десяти государств мира уверены, что их трудовые обязанности скоро будут выполнять роботы. Противоположного мнения придерживаются в полтора раза меньше опрошенных (29 процентов). Чаще всего о возможной замене на рабочем месте беспокоятся жители Индии (61 процент).

Глава исследовательского холдинга и доктор социологических наук Андрей Милехин считает, что данные опасения бессмысленные, и будущее за человекоцентричной системой. Эксперт сказал, то роботы призваны улучшить жизни человека, а не заменить его.

- От роботизации люди и чуда ждут, и угрозу видят. При чем последнее обычно наблюдает в странах, где роботов как раз почти не используют. А жители развитых государства – Германии, Соединенных Штатов, России – понимают, что угрозы от искусственного интеллекта нет, и заменить человека он не сможет, - цитируют слова доктора социологических наук авторы исследования.

Ранее специалисты провели опрос, по результатам которого выяснилось, что во время пандемии коронавируса 20% россиян лишились значительной части заработка, а каждый десятый респондент потерял доходы полностью. Доля россиян с доходом менее 15 тысяч рублей увеличилась до 45%. Эксперты при этом поставили данные опроса под сомнение.

ИСТОЧНИК KP.RU