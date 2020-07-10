Названы регионы, где чаще фиксируют психические заболевания

10 Июль 2020 2020-07-10T07:43:24+03:00

Минздрав назвал регионы, где чаще всего фиксируют различные психические заболевания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Минздрав назвал регионы, где чаще всего фиксируют различные психические заболевания. Речь идет о расстройствах поведения, которые провоцируются шизофренией, умственной отсталостью и другими заболеваниями.

В 2019 году больше всего подобных случаев в пересчете на каждые сто тысяч населения случилось на Чукотке.

Рейтинг регионов по распространенности психических заболеваний:

Чукотка - 9922,9 случая на 100 тыс. населения,

Алтайский край - 6638,6 случаев,

Еврейская АО - 6214,6,

Курганская - 5974,2,

Сахалинская область - 5788,4.

Ямало-Ненецкий АО - 5696,3,

Ненецкий АО - 5535,1,

Кировская область – 5434,5,

Орловская область - 5434,2.

Тверская область — 5399,7.

А вот минимальные показатели по заболеваемости в Чечне. Здесь за прошлый год было диагностировано всего 1411,9 случаев заболевания на сто тысяч населения.

Реже всего психические заболевания выявляют:

Чечня - 1411,9 на сто тыс.населения,

Москва - 2022,5,

Ингушетия -2067,8,

Севастополь -2313,3,

Северная Осетия - 2454,5,

Кабардино-Балкария - 2482,5,

Самарская область – 2914,

ХМАО - 3052,1,

Республики Алтай - 3188,3.

Карачаево-Черкессия - 3260,1.

В целом по стране за указанный период было выявлено 5,8 млн пациентов с данными диагнозами. Показатель распространенности: 3939,5 случая на 100 тыс. населения, сообщает RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU