Названы регионы, где чаще фиксируют психические заболевания
Минздрав назвал регионы, где чаще всего фиксируют различные психические заболевания. Речь идет о расстройствах поведения, которые провоцируются шизофренией, умственной отсталостью и другими заболеваниями.
В 2019 году больше всего подобных случаев в пересчете на каждые сто тысяч населения случилось на Чукотке.
Рейтинг регионов по распространенности психических заболеваний:
Чукотка - 9922,9 случая на 100 тыс. населения,
Алтайский край - 6638,6 случаев,
Еврейская АО - 6214,6,
Курганская - 5974,2,
Сахалинская область - 5788,4.
Ямало-Ненецкий АО - 5696,3,
Ненецкий АО - 5535,1,
Кировская область – 5434,5,
Орловская область - 5434,2.
Тверская область — 5399,7.
А вот минимальные показатели по заболеваемости в Чечне. Здесь за прошлый год было диагностировано всего 1411,9 случаев заболевания на сто тысяч населения.
Реже всего психические заболевания выявляют:
Чечня - 1411,9 на сто тыс.населения,
Москва - 2022,5,
Ингушетия -2067,8,
Севастополь -2313,3,
Северная Осетия - 2454,5,
Кабардино-Балкария - 2482,5,
Самарская область – 2914,
ХМАО - 3052,1,
Республики Алтай - 3188,3.
Карачаево-Черкессия - 3260,1.
В целом по стране за указанный период было выявлено 5,8 млн пациентов с данными диагнозами. Показатель распространенности: 3939,5 случая на 100 тыс. населения, сообщает RT.
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ИСТОЧНИК KP.RU