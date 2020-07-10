Аналитики объяснили стремление НАТО усилить присутствие в Черном море

10 Июль 2020 2020-07-10T08:07:35+03:00

И почему Украина так активно выступает за увеличение численности боевых кораблей

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Украинский министр обороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились усилить присутствие НАТО в Черном море. Аналитики уверены, что основная цель – это создание напряженности на границах с Россией.

- НАТО наплевать на Украину. Они её рассматривают в качестве очень удачного раздражителя для России. Им нужно постоянно создавать дискомфортную обстановку на рубежах нашей страны, - уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что каждый раз во время учений у границ РФ, наши военные должны реагировать. Нельзя с уверенностью сказать, чем именно обернутся те или иные тренировочные мероприятия.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов согласен, что подобный шаг не может не вызывать беспокойство у Москвы. Ведь в регионе произойдет «довольно серьёзное» усиление.

- НАТО - крупнейший военный союз в мире, недружественно настроенный к нам. Сейчас у наших границ постоянно проходят их учения, видимо данные договоренности стоит расценивать, как интенсификацию, - заключил Шаповалов в Беседе с RT.

Что касается Украины, то ей выгодно присутствие натовского флота, поскольку её собственный представляет собой печальное зрелище.

- Это фрегат советской постройки «Гетман Сагайдачный», а больше приличных кораблей нет. Запад продаёт им старые натовские корабли по очень низкой цене… Так боеспособный флот не создаётся, — сказал Кнутов.

Тем временем экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев считает, что можно даже не рассматривать нападение стратегической авиации США на Россию.

В беседе с ФАН он объяснил, почему пока о каких-либо реальных боевых действий не может идти и речи.

ИСТОЧНИК KP.RU