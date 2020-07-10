Эксперты назвали главную угрозу для экономики США

10 Июль 2020 2020-07-10T08:25:30+03:00

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Отмена пособий по безработице в Соединенных Штатов может значительно пошатнуть и даже разрушить экономику государства, сообщает издание CNN, ссылаясь на слова экспертов в данной области.

В настоящее время американские власти платят гражданам пособия в размере 600 долларов каждую неделю. Выплаты полагают тем американцами, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса и введённого в стране карантина. Программы по выплате пособий должны завершиться 31 июля, поскольку власти считают, что эти деньги не стимулируют граждан США возвращаться к работе.

- Если ваш ежегодный доход составляет, например, 50 тысяч долларов, то выгоднее будет иметь страховку и получать пособие по безработице, чем возвращаться к выполнению своих трудовых обязанностей, - такое мнение выразил в мае политик Роб Портман.

Эксперты с такой точкой зрения не согласились. По их словам, отмена пособий – плохая идея, ведь такое решение может иметь негативные последствия и оказать разрушительное воздействие на спрос. Не имеющие возможность вернуться на работу американцы на смогут платить за аренду и покупать продукты, а это поставит экономику страны под угрозу.

Споры по данной теме продолжаются, некоторые сенаторы предложили выплачивать временное вознаграждения за возвращение на работу в размере 450 долларов в неделю.

Напомним, ранее ФБР назвала одну из основных угроз безопасности США. Безопасности страны угрожают так называемые внутренние экстремисты, а также радикализация, происходящая в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU