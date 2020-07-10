2020-07-10T08:25:30+03:00
В мире

Эксперты назвали главную угрозу для экономики США

Специалисты считают плохой идеей отмену пособий по безработице
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперты назвали главную угрозу для экономики СШАЭксперты назвали главную угрозу для экономики СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Отмена пособий по безработице в Соединенных Штатов может значительно пошатнуть и даже разрушить экономику государства, сообщает издание CNN, ссылаясь на слова экспертов в данной области.

В настоящее время американские власти платят гражданам пособия в размере 600 долларов каждую неделю. Выплаты полагают тем американцами, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса и введённого в стране карантина. Программы по выплате пособий должны завершиться 31 июля, поскольку власти считают, что эти деньги не стимулируют граждан США возвращаться к работе.

- Если ваш ежегодный доход составляет, например, 50 тысяч долларов, то выгоднее будет иметь страховку и получать пособие по безработице, чем возвращаться к выполнению своих трудовых обязанностей, - такое мнение выразил в мае политик Роб Портман.

Эксперты с такой точкой зрения не согласились. По их словам, отмена пособий – плохая идея, ведь такое решение может иметь негативные последствия и оказать разрушительное воздействие на спрос. Не имеющие возможность вернуться на работу американцы на смогут платить за аренду и покупать продукты, а это поставит экономику страны под угрозу.

Споры по данной теме продолжаются, некоторые сенаторы предложили выплачивать временное вознаграждения за возвращение на работу в размере 450 долларов в неделю.

Напомним, ранее ФБР назвала одну из основных угроз безопасности США. Безопасности страны угрожают так называемые внутренние экстремисты, а также радикализация, происходящая в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российская вакцина от коронавируса сформировала иммунитет у добровольцев
Названы причины, мешающие россиянам путешествовать по стране
В Москве вылечили еще 1 007 пациентов с коронавирусом
Для модернизации водоснабжения Сочи будет разработана федеральная программа
Китай предупредил о неизвестной пневмонии в Казахстане
Названы бюджетные направления для путешествий в июле
Выставка «Всероссийский день поля» 2020: новые технологии в АПК и лучшие достижения отечественного сельского хозяйства
Эксперты назвали главную угрозу для экономики США
Опубликована предсмертная записка погибшего мэра Сеула
Аналитики объяснили стремление НАТО усилить присутствие в Черном море
Названы регионы, где чаще фиксируют психические заболевания
Каждый пятый россиянин опасается, что робот заменит его на работе
Вильфанд назвал сроки возвращения аномальной жары в Москву
Последние новости на утро 10 июля 2020: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
Ученые предупредили о проблемах с иммунитетом переболевших коронавирусом
В ВОЗ предупредили о риске второй волны коронавируса в России
На Сахалине нашли тело пропавшей девочки
Вторая волна коронавируса в Мексике: зарегистрировано рекордное число случаев заражения
В США начнется суд над россиянином Никулиным
Профессора американского университета обвинили в растрате в пользу Китая
В КНДР заявили о невозможности осуществить денуклеаризацию
Недалеко от Тегерана слышали взрывы
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами