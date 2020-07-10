2020-07-10T08:39:06+03:00
Общество

Выставка «Всероссийский день поля» 2020: новые технологии в АПК и лучшие достижения отечественного сельского хозяйства

Ежегодный форум сельхозпроизводителей «Всероссийский день поля» в 2020 году можно посетить в виртуальном формате
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Экспозиция развернулась на 100 га полей Брянского аграрного университета.Экспозиция развернулась на 100 га полей Брянского аграрного университета.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области 9 июля открылся «Всероссийский день поля». Ежегодная масштабная выставка, организованная Минсельхозом России, в этом году собрала не только регионы, крупнейших отечественных сельхозмашиностроителей, селекционеров и производителей агрохимии, но и финансовые организации и IT-компании.

Экспозиция развернулась на 100 га полей Брянского аграрного университета. Первый день выставки познакомил ее участников с достижениями аграрной науки и передовой сельхозтехникой, инвестиционным потенциалом и уровнем развития АПК регионов страны. На опытных делянках высеяли более 450 сортов и гибридов картофеля, подсолнечника, пшеницы, овощей и других сельхозкультур – лучших достижений отечественной селекции. Кроме того, большой раздел посвящен актуальным цифровым системам для аграриев. Сельское хозяйство сегодня одна из самых технологичных отраслей, требующих современных подходов к ведению бизнеса. В зоне цифровизации Минсельхоз собрал наиболее успешные решения в области больших данных и искусственного интеллекта, интернета вещей, роботизации процессов и различных специализированных сервисов.

В этом году ведомство впервые проводит выставку не только в традиционном «полевом» формате, но и на онлайн-платформе, где можно совершить виртуальную экскурсию по всем экспозициям и присоединиться к профессиональным дискуссиям участников рынка.

Так, в первый день одним из главных для экспертов стал вопрос, как помочь отечественным селекционерам успешно продвигать на рынке конкурентоспособные семена и гибриды. Как отметил первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов, в этом году демонстрационные посевы основных сельскохозяйственных культур были сделаны в 60 регионах страны. В некоторых субъектах власти частично компенсируют затраты на проведение сортоиспытания сельхозкультур.

- Полученные результаты будут систематизированы для дальнейшего прогноза при посеве под урожай 2021 года, - сообщил Джамбулат Хатуов.

Кроме того, по его словам, государство оказывает значительную поддержку элитному семеноводству. Благодаря этому растут площади, занятые сортовыми посевами, и качество семенного материала.

Первый замминистра также рассказал о мерах господдержки мероприятий по раскислению почв. К 2025 году в России они должны охватить более 8 млн га пашни. Предполагается, что государство будет компенсировать аграриям до 90% затрат на мелиорацию кислых почв.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российская вакцина от коронавируса сформировала иммунитет у добровольцев
Названы причины, мешающие россиянам путешествовать по стране
В Москве вылечили еще 1 007 пациентов с коронавирусом
Для модернизации водоснабжения Сочи будет разработана федеральная программа
Китай предупредил о неизвестной пневмонии в Казахстане
Названы бюджетные направления для путешествий в июле
Выставка «Всероссийский день поля» 2020: новые технологии в АПК и лучшие достижения отечественного сельского хозяйства
Эксперты назвали главную угрозу для экономики США
Опубликована предсмертная записка погибшего мэра Сеула
Аналитики объяснили стремление НАТО усилить присутствие в Черном море
Названы регионы, где чаще фиксируют психические заболевания
Каждый пятый россиянин опасается, что робот заменит его на работе
Вильфанд назвал сроки возвращения аномальной жары в Москву
Последние новости на утро 10 июля 2020: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
Ученые предупредили о проблемах с иммунитетом переболевших коронавирусом
В ВОЗ предупредили о риске второй волны коронавируса в России
На Сахалине нашли тело пропавшей девочки
Вторая волна коронавируса в Мексике: зарегистрировано рекордное число случаев заражения
В США начнется суд над россиянином Никулиным
Профессора американского университета обвинили в растрате в пользу Китая
В КНДР заявили о невозможности осуществить денуклеаризацию
Недалеко от Тегерана слышали взрывы
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами