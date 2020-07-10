2020-07-10T08:39:39+03:00
Экономика

Названы бюджетные направления для путешествий в июле

Стоимость билета на поезд начинается от 350 рублей
Елена АКИМОВА
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Названы направления, путешествие по которым обойдется дешевле всегоНазваны направления, путешествие по которым обойдется дешевле всегоФото: Никита ПОЛЬКО
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Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проверили стоимость билетов на поезд на июль. По итогам был составлен рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий на поезде, сообщает RT.

Экономнее всего обойдутся билеты из Москвы в Тверь, за них придется заплатить всего 350 рублей. Доехать до Смоленска можно за 420 рублей, а до Калуги — за 490 рублей.

Чуть дороже обойдется Брянск – за путешествие в данный город нужно выложить 520 рублей в одну сторону.

Что касается популярных туристических городов, то можно подобрать билеты в пределах одной тысячи рублей. Например, поездку в Санкт-Петербург возможно совершить за 585 рублей, а в Нижний Новгород – за 630 рублей. Билет до Ярославля обойдется в 650 рублей, а в Кострому – 800 рублей.

Что касается отдыха в Москве и Подмосковье, то постепенно здесь открываются кафе, рестораны, музеи и выставки. например, в подмосковье все заведения общепита восстановят работу к 25 июля, сообщает телеканал "360".

Но не только жителям Москвы повезло, сэкономить можно и в других регионах. Например, билеты из Санкт-Петербурга в Москву, Тверь, Псков, Ярославль и Кострому обойдутся от 600 до 100 рублей.

А жители Краснодара всего за 590 рублей могут добраться до туристического Сочи.

Из Екатеринбурга дешевле всего поехать в Челябинск – 690 рублей. Обратная дорога будет стоить чуть дороже – 700 рублей. Жителям Казани можно посмотреть Ижевск, цена билета 1000 рублей, а из Самары за 750 рублей можно добраться в Пензу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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