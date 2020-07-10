2020-07-10T09:18:14+03:00
В мире

Китай предупредил о неизвестной пневмонии в Казахстане

Казахстанский минздрав заявил, что эта информация не соответствуют действительности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китай предупредил о неизвестной пневмонии в КазахстанеКитай предупредил о неизвестной пневмонии в КазахстанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Казахстане распространяется неизвестная пневмония, намного более смертоносная, чем коронавирус. Такое предупреждение распространило китайское посольство для своих граждан.

Диппредставительство, ссылаясь на данные местных СМИ, утверждает, что с середины июня заболеваемость таким видом пневмонии в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях «значительно возросла», и утверждает, что на сегодняшний день в этих районах инфицированы почти 500 человек, а состояние более 30 человек оценивается как критическое.

В свою очередь Казахстанский минздрав заявил, что эта информация не соответствуют действительности.

Напомним, в начале июля правительство Казахстана объявило о решение ввести повторный общенационального карантина с 5 июля. Карантин продлится по меньшей мере две недели – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В противном случае карантин продлят, а ограничения ужесточат. Гражданам уже сейчас нельзя собираться бее трёх человек даже на улице.

Число инфицированных стало расти во второй половине июня. От изначальных 300 - 400 в сутки оно увеличилось до 900 - 1000. Сейчас при населении Казахстана в 19 миллионов выявлено более 54,7 тысячи случаев заражения. При этом только за минувшие сутки заболел более 1,7 тысяч. Жертвами инфекции стали 264 человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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