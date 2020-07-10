10 Июль 2020 2020-07-10T09:25:52+03:00

В Москве вылечили еще 1 007 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 007 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом по состояния на пятницу, 10 июля, общее число вылечившихся в российской столице превысило 163 тысячи человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов», - говорится в сообщении замглавы столицы.

Как сообщал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших от коронавирусной инфекции достигло 4087.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказывал, что в нашей стране разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. В Минздраве рассчитывают, что минимум 3-4 будут доступны из них для российских граждан. При этом вакцинация будет добровольной.

ИСТОЧНИК KP.RU