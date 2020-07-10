Названы причины, мешающие россиянам путешествовать по стране

10 Июль 2020 2020-07-10T09:19:40+03:00

Россияне назвали причины, по которым не хотят путешествовать по своей стране Фото: Shutterstock

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Россияне назвали причины, мешающие им путешествовать по стране. Список оказался внушительным. Опрос провел сервис путешествий Туту.ру. Респонденты поделились негативным опытом, с которым они столкнулись за последние годы поездок по России.

Список проблем:

Цена – слишком дорогие перелеты, проживание, услуги такси,

Скучно – многие ссылаются на однообразие городов,

Недостаток информации - в малых городах нет карт для туриста, готовых маршрутов,

Нет стандартов сервиса – гостиница в 5 звезд может уступать 3-х звездной,

Безопасность – особенно опасаются Кавказ,

Инфраструктура – ехать в малые города нужно на своем авто или брать машину в аренду,

Климат – часто можно не угадать с погодой,

Непрестижно – многие уверены, что отдых за границей поднимает социальный статус.

Какие претензии у туристов возникают к досугу:

Экскурсии – только по городам Золотого кольца, Казани, Москве, Санкт-Петербургу и крупным туристическим направлениям. Скучный формат, расстройство от контрастов: исторические объекты облагорожены, а в городе разруха.

Лечебно-оздоровительный отдых — Минеральные воды, Кисловодск, Кострома, Нальчик, отсутствие современных условий, нет досуга.

Автотуризм — большие расстояния между городами. Отсутствие инфраструктуры для дорожных путешествий.

Горнолыжный отдых — Красная поляна, Кавказ, Архыз, оценивается на высоком уровне.

Активный отдых (походы, сплавы) — Урал, Кавказ, Карелия, Дальний Восток, Камчатка, Якутия. Трудно добраться, спланировать маршрут. Требует больших затрат, покупки оборудования.

Круизы — Волга, Черное море, от Санкт-Петербурга в сторону Финляндии – скучно, дорого.

Данные по фестивальному туризму, алкотурам, гастротурам, турам для охоты и т.п. достаточно случайны и требуют отдельного исследования.

Многие хотят, чтобы российский туризм активнее развивали, перенимали иностранный опыт, а не надеялись, что соотечественникам «и так сойдет». Тем не менее, есть в путешествиях по стране и плюсы, сообщает сайт argumenti.ru.

Плюсы отдыха в России:

Нет языкового барьера,

Не нужны виза и загранпаспорт,

Нет проблем с мобильной связью и интернетом,

Есть много природных красот,

Медицинское обслуживание,

Понятны законы и способы обращения в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU