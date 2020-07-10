2020-07-10T09:29:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Российская вакцина от коронавируса сформировала иммунитет у добровольцев

Медики непрерывно следят за здоровьем испытуемых
Ксения АНУФРИЕВА
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Российская вакцина от коронавируса сформировала иммунитет у добровольцевРоссийская вакцина от коронавируса сформировала иммунитет у добровольцевФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Анализы добровольцев, на которых испытали отечественную вакцину от коронавируса, показывают, что прививка способна формировать иммунитет от инфекции. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили представители российского министерства обороны.

- У добровольцев регулярно берут анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Информация, полученная экспертами центра Гамалеи, свидетельствует о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавирусной инфекции, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что врачи Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко непрерывно контролируют состояние здоровья испытуемых добровольцев: проводят регулярные осмотры, измеряют давление, пульс и температуру тела, а также оценивают состояние слизистых оболочек и кожи.

Сейчас все показатели добровольцев в норме. Психологическое и моральное состояние также хорошее.

В министерстве добавили, что на 42-й день после введения первой вакцины добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики.

Ранее министр здравоохранения России говорил, что вакцинация от коронавируса после появления эффективной и безопасной прививки будет добровольной. В настоящее время в стране есть 17 перспективных прототипов вакцин, над которыми ведется углубленная работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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