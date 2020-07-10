Сергея Фургала доставили в Басманный суд
В пятницу, 10 июля, Сергея Фургала доставили в Басманный суд, где ему в ближайшее время изберут меру пресечения. Главе Хабаровского края предъявлено обвинение в организации убийства и организации покушения на убийство. На него дали показания другие фигуранты расследования.
Губернатор был задержан утром 9 июля прямо на своем рабочем месте. Дело против чиновника возбудили и расследуют в Главном следственном управлении российского Следственного комитета. Сергея Фургала обвинили в организации покушения на убийство и в убийствах нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах, политика также проверяют также на причастность к особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края и Амурской области.
Для дальнейшего расследования дела и избрания меры пресечения главу региона привезли из родного города в российскую столицу. Как ранее писал сайт Kp.ru, доставили чиновника в Москве в защитной маске, но без наручников, а у аэропорта задержанного и сопровождающих его правоохранителей уже ждал автозак.
Сергея Фургала доставили в Басманный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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