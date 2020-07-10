2020-07-10T10:03:47+03:00
Общество

Россияне рассказали о самых раздражающих качествах коллег

Больше всего опрошенные не любят работать с лицемерами и интриганами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне рассказали о самых раздражающих качествах коллегРоссияне рассказали о самых раздражающих качествах коллегФото: Иван ВИСЛОВ
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Лицемерие и интриганство россияне назвали самыми раздражающими качествами коллег по работе. Об этом говорят результаты исследования сервиса подбора персонала Работа.ру, в котором участвовало более 4,2 тысячи пользователей.

Как передает РИА Новости, опрос показал, что лицемерие и обман оказались на первом месте антирейтинге. Эти качества назвали раздражающими 40 процентов опрошенных. За ними следует сплетни и интриги, которые раздражают 34 процента респондентов.

Тройку замыкает неуважительное отношение к чужому труду, которое выбрали 33 процента. Совсем недалеко оказался непрофессионализм, который больше всего не любят 32 процента россиян. Также в пятерки оказалось безответственность - ее назвали 23 процента респондентов.

В антирейтинге также оказались конфликтность (20 процентов), лень (15 процентов), узость кругозора (13 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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