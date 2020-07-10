Новочебоксарск станет льготной экономической зоной

10 Июль 2020 2020-07-10T10:11:17+03:00

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В ходе рабочей встречи врио Главы Чувашии Олег Николаев и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили возможность создания льготной экономической зоны для бизнеса в Новочебоксарске. Это позволит даст городу мощный толчок для развития местных предприятий, решит вопрос нехватки рабочих мест, что в свою очередь, скажется на повышение доходов местных жителей.

Тем более, что 50% производства Новочебоксарска составляют предприятия химической промышленности, имеющие огромный потенциал для роста.

«Достигнута принципиальная договоренность о том, что в Новочебоксарске будут созданы льготные условия для бизнеса. Главная задача – обеспечить благоприятные условия для создания новых производств. Это и серьезные инвестиции, и новые рабочие места и решение вопросов диверсификации экономики города», — отметил Олег Николаев.

Особые условия для развития бизнеса позволит моногороду Новочебоксарску за 9 лет (начиная с 2020 года) создать более 1000 новых рабочих мест и привлечь почти 10 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, город-спутник сможет развить новые виды деятельности и снизить зависимость от градообразующего предприятия ПАО «Химпром», что даст значимый эффект для экономики города и республики в целом.