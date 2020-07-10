Мария Бутина не исключает начала гражданской войны в США

10 Июль 2020 2020-07-10T10:29:23+03:00

Протесты в США могут перерасти в гражданскую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Мария Бутина, отбывшая наказание в США, допускает, что беспорядки в Штатах могут перерасти в гражданскую войну. Власти страны не смогут удержать погромщиков под контролем.

Победа на выборах президента Дональда Трампа приведет к усилению волны протестов.

- Демократы хотят выиграть выборы, поэтому разжигают протесты. Мэр Нью-Йорка старается выпустить из СИЗО задержанных протестующих, чтобы они продолжали бунтовать. Это явно политика, направленная против Трампа, — заявила Бутина.

Скорее всего ситуация начнет меняться только после выборов. Если действующий президент останется у власти, то демократы начнут провоцировать новые беспорядки, но это обещает перерасти в настоящее бедствие.

- Самая рискованная ситуация – это когда военные и полиция переходят на сторону протестующих. Сейчас мы видим, как полиция в городах США самоустраняется, и людям самим приходится защищать себя с помощью оружия, - цитирует ФАН слова члена Общественной палаты.

Ранее писательница Диана Кади призвала не радоваться протестам в США. Россияне поспешили похоронить Штаты, но забыли, что все происходящее может стать началом мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU