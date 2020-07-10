Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» потерпел неудачу
Специалисты устанавливают причины возникших неполадок
Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» потерпел неудачуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей из-за возникших технических неполадок
Как передает агентство «Синьхуа» запуск нового ракеты-носителя состоялся в 12:17 по местному времени (07:17 по-московскому) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу.
«В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу», - говорится в сообщении агенства, где уточнили, что на данный момент специалисты устанавливают причины возникших неполадок
ИСТОЧНИК KP.RU