2020-07-10T11:20:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число количество заболевших в стране составило 713 936
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В России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусомВ России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусомФото: Светлана Макеева
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За минувшие сутки в России выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из заболевших 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на пятницу, 10 июля, общее число инфицированных в стране увеличилось до 713 936 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, за минувшие сутки количество выздоровевших от коронавирусной инфекции вновь превысило количество заболевших и составило 7 752 человека. Всего с начала в стране пандемии выздоровели 489 068 пациентов.

Также за сутки зарегистрировано 174 летальных исходов среди инфицированных, а за весь период жертвами коронавируса стали 11 017 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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