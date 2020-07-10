Банк генетических ресурсов растений появится в России

10 Июль 2020 2020-07-10T11:31:00+03:00

Создание банка растений поможет Российским аграриям более продуктивно сотрудничать с коллегами на международном рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такое решение было принято для сохранения продовольственной безопасности, сообщили в Минобрнауке

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Специализированный банк для хранения генетических ресурсов растений создадут в России. Об этом рассказал директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ Вугар Багиров.

"Что бы ни случилось - природные катаклизмы, техногенные катастрофы, субъективный человеческий фактор - продовольственная безопасность страны сохраняется", - сказал специалист.

Банк появится на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Его цель обеспечить сохранность образцов эталона растениеводства страны. Такие образцы будут храниться в условиях глубокой заморозки и в виде микрорастений посаженных в пробирку. Растения были собраны селекционными центрами государственного формата.

Селекция растений процесс, который занимает около 20-30 лет в зависимости от вида. В коллекциях профильных институтов находится около 80 рабочих «платформ». Специалисты отмечают, что из всех имеющихся образцов только 10-15% попадут в генетический банк, сообщает "Известия".

В своих докладах специалисты этой области подчеркивают, что с решением создать "генетический паспорт растений" могут постепенно исчезнуть проблемы, связанные с климатическими условиями, а также вопросы транспортировки растений в другие регионы для улучшения среды. Благодаря такому банку аграрии России и селекционеры смогут развить генофонд своей продукции и успешно сотрудничать со специалистами на международных рынках.

ИСТОЧНИК KP.RU