Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас юного вратаря после удара молнии

10 Июль 2020 2020-07-10T11:48:37+03:00

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Тренер детский школы по футболу «Знамя Труда» Антон Басов, спасший 16-летнего вратаря Ивана Заборовского, рассказал, как в юношу попала молния и как пострадавшему оказывали первую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в начале июля этого года во время очередной тренировки. Гендиректор подмосковной команды Игорь Майоров рассказал РИА Новости, что в молодого вратаря попала молния прямо посреди поля, какое-то время пострадавший находился в искусственной коме.

- Не знаю почему, но я сразу подумал, что это был именно удар молнии. Я подбежал, развернул Ивана и увидел, что у него вся футболка на груди сгорела. В этот момент точно убедился – молния, хотя сложно поверить, что такое ни с того ни с сего могло случиться посреди футбольного поля, - вспоминает инцидент Антон Басов.

Детский тренер отметил, что предшествующий удару хлопок был такой силы, что все окружающие присели от неожиданности, и только потом заметили, что вратарь лежит на земле и не дышит.

- Естественно, сразу подбежали к нему, стали оказывать помощь. Минуту или две он точно не дышал. Потом, после того как мы оказали терапию, он задышал, и я почувствовал, что сердце забилось, пульс появился, - рассказал тренер.

До этого в интервью капитан команды голкипер Виталий Чилюшкин заявил, что Заборовский хотел бы вернуться в строй в ближайшие две недели после того, как до конца пройдет курс реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU