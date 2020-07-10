Лавров сообщил о рисках ядерного противостояния

10 Июль 2020 2020-07-10T12:29:33+03:00

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Риски ядерного противостояния в мире серьезно возросли. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует», - сказал глава МИД РФ.

Причиной такой сложной ситуации Лавров назвал стал отказ США от термина стратегической стабильности, а называют ее «стратегическим соперничеством». По его словам, Вашингтон хочет вернуть себе «глобальное доминирование» и добиться победы в «соперничестве великих держав», и, как следствие ведут демонтаж всей архитектуры контроля вооружений. «Они хотят победить», - подчеркнул министр

Как писал сайт kp.ru, в своей речи Лавров рассказал о неготовности Вашингтона продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он заявил, что Вашингтон «стучится в открытую дверь», пытаясь включить в переговоры новейшие российские вооружения

ИСТОЧНИК KP.RU