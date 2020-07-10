Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Китая

10 Июль 2020 2020-07-10T11:44:56+03:00

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Китайско-американские отношения давно приобрели статус сложных. Глава МИД КНР Ван И уверен, что нужно отказаться от конфронтации и наладить взаимовыгодное сотрудничество, но США не спешат прислушиваться.

Это связано с угрозой потерять мировое господство. Китай смог быстро построить одну из самых сильных экономик мира и теперь имеет все шансы потеснить Штаты. Америка использует все рычаги, чтобы не допустить подобного: от санкций до провоцирования на открытый конфликт.

- США пытаются вынудить Китай пойти на жёсткие ответные меры, чтобы вывести его из равновесия. Это испортит китайскую экономику, имидж страны. Их цель – показать миру, что Китай агрессивен, - уверен директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

США начали играть против Китая еще в 2000-х, но все это делалось тайно. С приходом к власти Трампа маски были сдернуты.

- В итоге американцы стали видеть опасного конкурента в Китае. Эта страна может соперничать с ними не только в отдельных отраслях, но и в масштабах всей экономики, в инновациях и военной мощи. В Вашингтоне это поняли давно, но только при Трампе страх стали демонстрировать, - поясняет RT заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин.

ИСТОЧНИК KP.RU