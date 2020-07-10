В России запустили пилотную программу бюджетных путешествий внутри страны

10 Июль 2020 2020-07-10T11:49:27+03:00

Поездки по России в этом году стали доступнее Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В России запустили программу доступных туров по всей стране. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она добавила, что в настоящее время россияне могут выбрать любое их 70 внутренних направлений. По мнению эксперта, нынешние ограничительные меры сбалансированы и оптимальны, поэтому не помешают туристам хорошо отдохнуть.

«Сейчас наша главная задача - создать возможность для доступных путешествий по стране за счет пакетных туров, доступной авиаперевозки. Мы работаем в этом направлении. Огромное количество туров уже готовы предложить в этом сезоне. На сайтах большинства туроператоров множество доступных путешествий - от Калининграда до Владивостока», - цитирует эксперта «Российская газета».

Догузова отметила, что путешественников могут заинтересовать русская Балтика, Калининглад, курортные районе Санкт-Петербурга. Для любителей большой воды регионы Волги от Тверской до Астраханской области. Интересен будет Дальний Восток.

«Стоимость, конечно, зависит от направлений. Но в среднем в этом году, например, цены за недельный отдых с перелетом, размещением, питанием на Алтае начинаются от 30-35 тысяч рублей. Это беспрецедентно. Подобные предложения туроператоры формируют и по другим направлениям», - подчеркнула Догузова.

Помимо этого туроператоры в этом сезоне предлагают бюджетные туры в Республику Алтай и Алтайский край. Также недорогие варианты появились для желающих посетить Байкал или Бурятию.

ИСТОЧНИК KP.RU