Судьба СНВ-3 предрешена: Лавров сообщил об отказе США продлевать договор

10 Июль 2020 2020-07-10T12:15:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена, Вашингтон принял решение не продлевать соглашение. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено», - сказал глава российской МИД.

По словам Лаврова, Вашингтон выдвигает условия о необходимости включить в переговоры новейшие российские вооружения, что «означает стучаться в открытую дверь».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что так и не удалось начать серьёзные переговоры с Соединенными Штатами, и напомнил, что срок соглашения скоро истекает. В свою очередь очередь США сообщил о планах расширить список вооружений, которые должны быть под запретом, а американский лидер Дональд Трамп предложил включить в договор Китай.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о заинтересованности Североатлантического альянса в продлении СНВ-3 даже если к соглашению не присоединится Китай. В то же время Сенат США заявил о намерении ограничить возможности главы Белого дома «наносить ущерб» этому договору, подготовили соответствующий законопроект об ограничении возможностей американского президента на случай нежелания продлить соглашения

ИСТОЧНИК KP.RU