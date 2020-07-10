Глава Службы внешней разведки прокомментировал дело Сафронова
Задержание советники руководителя госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова никак не связано с его профессиональной деятельность, а решение о его виновности или невиновности может принять исключительно суд в установленном порядке, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Он отметил, что высоко оценивает профессионализм сотрудников контрразведки в России и подчеркнул, что задержание советника главы «Роскосмоса» никак не связано с его профессиональной деятельность в государственной корпорации.
- Я не советую никому оказывать какое-либо давление на следствие, а уже тем более на суд. К тому что, только суд и только в установленном порядке может вынести окончательное решение о виновности или невиновности фигуранта дела, которому предъявили обвинения, - отметил Сергей Нарышкин в интервью изданию ТАСС.
Напомним, что задержанного журналиста Ивана Сафронова, который освещал темы военно-промышленного комплекса в российских изданиях, по предварительной информации подозревают в контактах со спецслужбами Чехии, действовавшими по заказу Соединенных Штатов. Комментировал эту ситуацию в интервью «КП» генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.
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