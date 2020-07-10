Аналитик оценил перспективу увеличения цены нефти до 100 долларов

10 Июль 2020 2020-07-10T12:16:40+03:00

Эксперты прогнозируют увеличение цен на нефть до 100 долларов за баррель Фото: REUTERS

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил состоятельность прогнозов, что цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель.

Зарубежные аналитики уверены, что такая цена может установиться уже в 2020 году, а к 2025 показатель превысит 150 долларов.

- Мне кажется, это довольно смелое заявление. На практике, для достижения таких цен должен быть большой дефицит. Пока этого нет, - поясняет RT эксперт.

Единственный возможный сценарий, при котором цены вырастут в несколько раз- это уход с рынка одного из крупных игроков – производителей нефти.

- Тогда возникнет «дыра» в предложении и дефицит создаст высокие цены, - заключает аналитик.

В качестве примера он моделирует ситуацию с военным конфликтом на Ближнем Востоке. Будет перекрыт Ормузский пролив и нефть не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок.

- То есть, должно случиться что-то масштабное, что резко уберёт одного из поставщиков, — заключил он.

Тем временем золото тоже обновляет рекорды десятилетней давности. Стоимость тройской унции золота на 8 июля на нью-йорской бирже выросла на 13,85 доллара и достигла 1807,35 доллара, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU