Евросоюз выступил против возобновления смертной казни в США

10 Июль 2020 2020-07-10T12:42:01+03:00

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Представители Евросоюза выступили против решения американской администрации возобновиться применение смертной казни в США на федеральном уровне. В своем заявлении представители внешнеполитической службы отметили, что такая мера наказания не только противоречит неотъемлемому праву человека на жизнь, но и не является эффективной.

- Мы призываем Штаты отказаться от подобного решения на федеральном уровне. Оно идет вразрез с общей положительной тенденцией в мире по упразднению смертной казни на законодательном или правоприменительном уровне.

Европа протестует против смертной казни при любых условиях. Это жестоко и негуманно, несовместимо с неотъемлемым правом человека на жизнь. Более того: такое наказание неэффективно и не сдерживает рост преступности, - объяснили свое мнение представители Евросоюза.

Напомним, что недавно администрация США решила в первый раз за более чем 15 лет возобновить смертную казнь на федеральном уровне. Решение вступит в силу уже 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU