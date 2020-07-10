Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи в сентябре

10 Июль 2020 2020-07-10T12:49:46+03:00

«Формула-1» в Сочи может стать первой прошедшей в этом году со зрителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По решению организаторов на российской трассе пойдет только одна гонка в сезоне

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Чемпионат мира в классе машин "Формула-1" по автогонкам российского этапа в сезоне 2020 года пройдет в намеченные сроки - с 25 по 27 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе "Формулы-1".

Организаторы начали продажу билетов, поэтому событие в мире гонок может стать первым, которое пройдет со зрителями.

Перед гонкой в Сочи пройдут два итальянских этапа в Монцо и на трассе «Муджелло» близ Флоренции. Установленные даты - 11-13 сентября.

«Мы рады объявить, что Муджелло и Сочи станут частью календаря 2020 года, и хотим поблагодарить всех наших партнеров за их поддержку в последние недели», - сказал председатель и исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

В Австрии уже прошла первая гонка сезона-2020 в воскресенье 5 июля, сообщает официальный портал «Формулы-1».

Напомним, даты всех крупных событий 2020 года пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Это коснулось и правил проведения легендарного международного чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Ранее один из главных организаторов Гран-при России Алексей Титов заявлял, что ведется обсуждение наилучших вариантов проведения гонки со зрителями.

Ранее международные этапы «Формулы-1» в Австралии, Монако и Франции были отменены, а гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде – отложены до более благоприятной мировой эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU