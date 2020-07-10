Член церковного суда прокомментировал лишение сана отца Сергия

10 Июль 2020 2020-07-10T12:56:09+03:00

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Член церковного суда, протоиерей Петр Мангилев в разговоре с «КП» прокомментировал лишение сана схимонаха Сергия, который отрицал существование коронавируса, говорил о «цифровом рабстве» и других вещах, не соответствующих официальной доктрине РПЦ.

По словам Петра Мангилева, решение лишить сана отца Сергия за последние проступки, однако это «шло по мере накопления», поскольку «эпатажных высказываний было довольно много», однако последние эпизоды «переполнили чашу терпения».

«Он дерзнул служить тогда, когда не имел на это права, и продолжил проповедовать тогда, когда ему это было запрещено (…) Он принимает на себя обязательства сидеть в монастыре и молиться. То есть, по характеру принятых им обетов, он не должен выступать в публичном пространстве и делать публичные заявления», - отметил протоирей, обратив внимание на то, что Сергий не признает вину, пытаясь создать позицию страдальца за правду.

Петр Мангилев уточнил, что на данный момент Сергий лишен права служения, но не лишен монашества и по-прежнему остается схимонахом, поэтому должен пребывать в том месте, которое ему определит правящий архиерей.

Напомним, церковный суд по делу Сергия состоялся 3 июля. Сам духовник уже в третий раз не явился на заседание, и суд принял заочное решение. Схимонаха лишили церковного сана. У здания епархии в это время «дежурили» больше сотни его сторонников Сергия, требовавших вызвать на разговор митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, после чего пообещали организовать оборону монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU