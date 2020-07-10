2020-07-10T13:00:51+03:00
В мире

Эксперты: пандемия очистила воздух, но ненадолго

Китай уже вернулся к показателям начала 2020 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые: экология улучшилась на фоне пандемииУченые: экология улучшилась на фоне пандемии
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В период пандемии коронавируса концентрация вредных веществ в воздухе снизилась на 16% в сравнении с прошлым годом. Об этом свидетельствуют расчеты Института экологии и Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Эксперты отмечают, что, к примеру, концентрация диоксида азота в январе-мае в мегаполисах в январе-мае текущего года была на 19,5% ниже, чем в 2019 году. А концентрация так называемых ультрадисперсных частиц ниже примерно на 14,5%, передает «Российская газета».

Пандемия коронавируса привела к наибольшему за всю историю наблюдений сокращению объемов выбросов вредных веществ. В большинстве государств это снижение выбросов начало наблюдаться уже в конце февраля и начале марта после введения ограничительных мер. И чем жестче ограничения были приняты в стране, тем сильнее сокращались суточные показания загрязнения.

Особенно большое влияние оказали ограничения на передвижения населения, поскольку загрязнение воздуха от транспорта составляет порядка 20-50%.

При этом, по мнению экспертов, снижение выбросов будет краткосрочным и быстро вернется к средним значениям. Так, в Китае суточные показатели загрязняй воздуха достигли уже показателей начала 2020 года.

Напомним, в настоящее время в мире зафиксировано уже 12,2 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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