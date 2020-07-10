2020-07-10T14:05:46+03:00
Общество

Медведев: Россию беспокоят случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии

Заместитель председателя Совбеза России отметил, что вспышки бубонной чумы произошли в странах, граничащих с Россией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий МедведевДмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россию беспокоят случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведевна совещании о мерах по активизации международного взаимодействия по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Всякого рода проблемы не ограничиваются в эпидемиологической сфере только коронавирусной инфекцией. Не так давно, как известно, были случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая. Это наша граница», - заявил он

Напомним, первые случаи заражения бубонной чумой выявили в Монголии 1 июля. Власти страны объявили карантин и усилили контроль на границе. Через несколько дней, 5 июля, заболевание выявили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, где позже объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

При этом эксперты утверждают, что болезнь не несет серьезной опасности, поскольку в восточных странах возникновение очагов бубонной чумы является делом привычным, и там существуют специальные службы. Более того, там вводят «реальный карантин» с привлечением войск.

В ВОЗ также заявили об отсутствии опасности эпидемии, отметив, что от этой болезни уже существуют вакцины. Директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев добавил, что перемещение людей через границу сейчас практически остановлены, поэтому шансов перенести заболевание на территорию нашу страну нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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