2020-07-10T13:30:28+03:00
Политика

Украина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашений

В стране заявили, что готовы говорить с проживающими в ДНР и ЛНР украинцами, но не с гражданами РФ
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Украина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашенийУкраина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На Украине заподозрили в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение выразил полпред государства при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, которые цитирует издание «Интерфакс-Украина», вчера, 9 июля, российский полпред в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов сказал, что «в настоящее время на территории Украины сформировано еще два государства». Именно эти слова вызвали возмущение украинских политиков, а Цымбалюк потребовал объяснений от постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра Лукашевича.

- Это заявление господина Грызлова означает, что Россия намерена выйти из минских соглашений, так? Или она планирует признать эти оккупированные районы?, - спросил украинский полпред.

Он подчеркнул, что Украина будет вести диалог со своими гражданами, которые проживают Донецкой и Луганской областях, но не с гражданами России, которые «не имеют никакого права представлять местное население».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, одна из российских партий предложила провести референдум по немедленному признанию и включению в состав РФ самопровозглашенных Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Приднестровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Богдан Безпалько о выходе Украины из меморандума по терроризму: А что же не выйдут и из Минских соглашений — это было бы честно!

Киев заявил, что прекращает действие документа, подписанного с Россией в Ялте в 2012 году (подробности)

"Мы с ДНР и ЛНР живем в одной стране и давно пора с этим юридически определиться": Президент землячества донбассовцев Онищенко - о словах Бородая

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке прокомментировал обозревателю kp.ru Александру Гамову нашумевшее заявление главы Союза добровольцев Донбасса (подробности)

Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале страны?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Против Порошенко возбудили еще четыре дела
«Роскосмос» направил спецборт с медиками на Байконур из-за вспышки коронавируса
Пандемия отступает: в сентябре Сочи примут российский этап гонок «Формула 1»
В ВОЗ назвали условия для возвращения к ограничениям из-за коронавируса в России
Адвокатов по делу Михаила Ефремова подозревают в нарушение этики
Не запрещать участникам ЕГЭ приносить еду и воду предложили в Роспотребнадзоре
Украина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашений
Китай обнаружил коронавирус на упаковках креветок из Эквадора
Медведев: Россию беспокоят случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии
Эксперты: пандемия очистила воздух, но ненадолго
Член церковного суда прокомментировал лишение сана отца Сергия
Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи в сентябре
Евросоюз выступил против возобновления смертной казни в США
Лавров: Япония не отвечает на предложение России заключить мирный договор
Аналитик оценил перспективу увеличения цены нефти до 100 долларов
Глава Службы внешней разведки прокомментировал дело Сафронова
Судьба СНВ-3 предрешена: Лавров сообщил об отказе США продлевать договор
В России запустили пилотную программу бюджетных путешествий внутри страны
Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Китая
Лавров сообщил о рисках ядерного противостояния
Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас юного вратаря после удара молнии