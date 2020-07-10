Украина подозревает Россию в желании выйти из минских соглашений

10 Июль 2020 2020-07-10T13:30:28+03:00

В стране заявили, что готовы говорить с проживающими в ДНР и ЛНР украинцами, но не с гражданами РФ

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На Украине заподозрили в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение выразил полпред государства при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, которые цитирует издание «Интерфакс-Украина», вчера, 9 июля, российский полпред в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов сказал, что «в настоящее время на территории Украины сформировано еще два государства». Именно эти слова вызвали возмущение украинских политиков, а Цымбалюк потребовал объяснений от постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра Лукашевича.

- Это заявление господина Грызлова означает, что Россия намерена выйти из минских соглашений, так? Или она планирует признать эти оккупированные районы?, - спросил украинский полпред.

Он подчеркнул, что Украина будет вести диалог со своими гражданами, которые проживают Донецкой и Луганской областях, но не с гражданами России, которые «не имеют никакого права представлять местное население».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, одна из российских партий предложила провести референдум по немедленному признанию и включению в состав РФ самопровозглашенных Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Приднестровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU