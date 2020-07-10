2020-07-10T13:35:57+03:00
Общество

Не запрещать участникам ЕГЭ приносить еду и воду предложили в Роспотребнадзоре

Это просьба обусловленна не единичными случаями, когда детям потребовалась помощь медиков
Анастасия РЫШКОВА
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На ЕГЭ-2020 соблюдены все меры безопастностиНа ЕГЭ-2020 соблюдены все меры безопастностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рособрнадзор призвал организаторов ЕГЭ не запрещать выпускникам приносить с собой еду и воду, а также открывать окна, чтобы в кабинете не было душно, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Большая просьба сделать все, чтобы экзамен был максимально комфортным для наших ребят. Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус", - сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее в Роспотребнадзор поступили сведения о случаях, когда участникам ЕГЭ потребовалась помощь медиков, из-за чего они не смогли закончить выполнение заданий. Музаев в своей просьбе уточнил, что в таких ситуациях нужно давать возможность пересдать экзамен в резервный срок.

"Мы фиксировали все обращения от ребят, которые не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья. Обязательно каждая апелляция по этому поводу будет рассмотрена и все ребята, которые не смогли сдать экзамен, смогут его повторить. Мы сделаем все возможное, чтобы создать комфортные условия для вас", - сказал врио главы Рособрнадзора.

Обращение также было направлено и к также к родителям выпускников. Музаев призвал их относится более спокойно к экзаменам, которые сдают дети.

"Волнение, которое родители испытывают за своих детей во время экзаменов в этом году вдвойне сильней, потому что они еще беспокоятся и за их здоровье", - отметил он.

Врио главы Рособрнадзора отметил, что ведомство приложило все усилия, чтобы обезопасить участников ЕГЭ. Соблюдены все меры социального дистанцирования, санитарной обработки и использования защитных средств. Чиновник отметил, что опыт проведения экзамена показывает то, что чрезмерное волнение родителей передается детям, которым прежде всего необходимо сосредоточиться на лучшем результате.

Напомним, что в пятницу 10 июня в России проходит ЕГЭ по математике, в котором принимают участие более 392 тыс. человек, из них 351 тыс. выпускников 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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